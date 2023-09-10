الكاتب الصحفي أحمد يعقوب: خطة لزيادة التجارة مع الهند إلى 12 مليار دولار

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن محور لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم، على هامش قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، كان محورها الرئيسي هو الحفاظ على السلام والتنمية، وهما المحوران الرئيسيان لتحركات مصر الدولية في الاقتصاد أو السياسة، مؤكدا وجود خطة مصرية هندية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار.

خطة مصرية هندية لزيادة التبادل التجاري

وأوضح يعقوب في مداخلة تليفونية مع قناة إكسترا نيوز، أن علاقات مصر والهند متميزة للغاية، فحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مشيرا إلى وجود خطة لزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة إلى 12 مليار دولار في العديد من القطاعات، مثل الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، بالإضافة للتعاون الاقتصادي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هدف مصر مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي

وأضاف أن «هدف مصر خلال المرحلة المقبلة هو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، بالإضافة إلى الحفاظ على التكتلات الاقتصادية الدولية، ومنها انضمام مصر إلى تجمع بريكس، والترحيب بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وهي خطوة مهمة، فمصر تستهدف مزيدا من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى والناشئة والتكتلات الدولية».