نشأت الديهي: الهند تسعى لإعادة بلورة مخرجات قمة الـعشرين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شعار قمة مجموعة العشرين يغلب عليه اللون الأزرق والأخضر، فاللون الأخضر يركز على التنمية الخضراء، واللون الأزرق يبحثً عن التنمية الزرقاء بحثا عن مناخ نظيف، والزراعة والتنمية المستدامة.

فرصة استثنائية للهند ليست للتعبير

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن رئيس الوزراء الهندي يتعامل مع هذه القمة على أنه فرصة استثنائية للهند ليس للتعبير عن نيودلهي فقط، ولكن للتعبير عن صوت الجنوب ككل.

الشعار المرفوع في قمة العشرين هو أرض واحدة

ولفت إلى أن الشعار المرفوع في قمة الـ20 هو أرض واحدة، وأسرة واحدة ومستقبل واحد، وهذا ما يحاول أن يبحث عنه المشاركون في القمة، مشيرًا إلى أن الهند تسعى لإعادة وبلورة مخرجات هذه القمة، فالجميع يعول على هذه القمة لمحاولة أن يصل القادة لما يمكن أن يطلق عليه توافق مشترك.