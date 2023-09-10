مصرع طالبة غرقا في نهر النيل بأطفيح بالجيزة

لقت طالبة مصرعها غرقا في نهر النيل بأطفيح فى الجيزة، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بغرق طالبة بنهر النيل بدائرة القسم ، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم عبد الحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين غرق طالبة 13 عاما، تم التقابل مع والدها والذى أفاد أن ابنته المتوفاة كانت تغسل بعض الملابس على ضفة النيل وسقطت منها عبايه فى النيل فحاولت الإمساك بها فانزلقت قدماه مما أدى إلى غرقها ووفاتها ولم يتهم أحدا بشيء، وبسؤال شهود الواقعة أيَّدوا ما جاء بالفحص، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.