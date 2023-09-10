مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام السرطانية: الاكتشاف المتأخر للمرض يصعب العلاج

أكدت الدكتورة نرفانا حسين مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام السرطانية، أن سرطان الكبد كان الأكثر انتشارا في مصر وتراجع بفضل مبادرة القضاء على فيروس سي، ومن المتوقع أن الفترة المقبلة سيتم تراجع نسبة سرطان الكبد في مصر ومن أنواع الأوارام المنتشرة بين السيدات، سرطان الثدي، وتم التعامل معه ضمن المبادرة الرئاسية بصحة المرأة، مشيرا إلى أن الاكتشاف المتأخر للسرطان يجعل العلاج أصعب وتكلفته أعلى.

التدخين سبب رئيسي في الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان

وأضافت «حسين» خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc»: «أن سرطان البروستات أعراضه بتتشابه مع التضخم الحميدي للبروستاتا هو أن المريض وقتها يعاني من تقطيع البول وبالأخص عند كبار السن ودور الكشف المبكر عن الأورام السرطانية المستهدف لسرطان البورستاتا، والتدخين سبب رئيسي في الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان».

السمنة من عوامل الخطورة المسببة للسرطان

وأشارت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية: «السمنة من عوامل الخطورة المسببة للسرطان».