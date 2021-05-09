إجراء جديد للوافدين.. طبيب يوضح أهمية تحليل الحمض النووى السريع

مع ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في العديد من دول العالم، قررت وزارة الصحة والسكان استخدام فحص الحمض النووي السريع، والتعامل به مع الوافدين من الخارج، كإجراء احترازي جديد للوباء التاجي داخل الحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وهو ما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

قرار الوزيرة جاء خلال اجتماع عقدته، مساء الجمعة، عبر تقنية «كونفرانس كول»، بحضور كلًا من، الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول.

وأكدت الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، وفقًا لما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة.

أستاذ أمراض معدية: فحص الحمض النووي يكشف الفيروس في ربع ساعة

فحص الحمض النووي (ID NOW) بإمكانه الكشف بدقة على الفرد وكشف ما إن كان مصابا بفيروس كورونا أم لا في ظل ربع ساعة فقط، وفقًا لما قاله الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العينى، لافتًا إلى أن سرعته تساعد في إنجاز الكشف على العديد من الوافدين من البلاد التي شهدت تحورات في سلالات الفيروس.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن فحص الحمض النووي، والإلزام به للوافدين من بلاد تحور كورونا، خطوة سليمة في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين، ولكنه يجب أن يكون بالإضافة لفحصهم الوافيدن ظاهريًا أيضًا وتوقيع الكشف الطبي اللازم.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن أهمية فحص الحمض النووي السريع تتلخص في منع وصول السلالة الهندية إلى مصر، وذلك عقب ظهورها في عدد من الدول الدولة العربية والإفريقية من حولنا، وارتفاع منحنى الإصابات بها، لذا هو أمر أساسي ولا غنى عنه في المرحلة الحالية.