متابعة تسأل محمد صبحي: «ليه متكلمتش عن الصلاة في ونيس؟».. والفنان يرد

تلقى الفنان محمد صبحي، سؤالًا من إحدى المتابعات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول أسباب عدم التطرق إلى الصلاة، في علاقته مع أبنائه، على مدار حلقات مسلسل ونيس.

وقالت المتابعة، لـ محمد صبحي: «عندي ملاحظة أستاذنا.. لاحظت في كل أجزاء مسلسل ونيس، أنك لم تتطرق للدين كالصلاة، وأنّ تكون كأب يصلي ويحث أبناءه على الصلاة والعبادة.. ولك جزيل الشكر على ما قدمته».

ورد محمد صبحي، على هذا السؤال، بقوله: «أكثر من حلقة كان يطلب ونيس من أولاده أن يصلوا.. إنما عشان ونيس يصلي على الشاشة، ليس هذا إلا ادعاء والتمسح بالشكل.. وهذا دور الدعاة وعلماء الأزهر».

إشادة محمد صبحي بالحوار الوطني

وكان الفنان محمد صبحي، قد أشاد بفكرة الحوار الوطني وجهود القائمين عليه والمشاركين فيه، بما يسهم في تقدم الحركة الواعية في مصر في ظل ما يحيط بنا من ظروف، وهو نهج متحضر ينال احترام الجميع.

وأوضح الفنان محمد صبحي خلال كلمة مسجلة له أذيعت في جلسة مناقشة مستقبل الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أنّ الثقافة والفن تبرزان الأكفاء، وفي مصر تمثلان الريادة، وكنا نفخر بها كفنانين، قائلا: «نعم مصر لها الريادة، فكان الأشقاء العرب من لم يأت منهم لمصر لا يلمع، فمصر هي من علمت العالم أن الانطلاق والريادة يأتي من هنا».