قبل وصوله مصر.. ارتفاع حصيلة الإعصار دانيال في اليونان إلى 15 شخصا

أعلنت اليونان مقتل 15 شخصا في ظل الفيضانات الشديدة التي ضرب البلاد في منطقة ثيساليا وسط البلاد بسبب الإعصار دانيال بحسب بيان صادر عن فرق الإطفاء بحسب موقع «يورونيوز» في نسخته الغربية.

تأثير على شبكة المياه في البلاد

وأوضحت السلطات اليونانية أن هناك تأثيرا سلبيا على إمدادات شكبة المياه في اليونان وظهور مياه غير صحية بسبب هذه الفيضانات.

وعثر خفر السواحل على جثة رجل في الـ 42 من العمر في البحر في منطقة بيليون، كان على قائمة الأشخاص المفقودين، بحسب عناصر الإنقاذ، فيما علقت عناصر الإطفاء في بيان لها: «ما مجموعه 4250 شخصا تم إنقاذهم ونقلهم إلى أماكن آمنة بين الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء الخامس من سبتمبر، والسابعة من صباح الأحد العاشر من سبتمبر».

الإعصار دانيال يضرب البلاد

وضربت العاصفة دانيال البلاد وتساقطت الأمطار لمدة 24 ساعة في مقاطعة مقاطعة مجنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، ووصلت الأربعاء الماضي إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

ويتوقع أن يصل العاصفة دانيال الفترة المقبلة إلى ليبيا ومصر المطلين على البحر المتوسط أيضا مع استعداد البلدين لهذه العاصفة.