إعصار دانيال يضرب اليونان.. فقدان عروسين وقرى كاملة تغرق وسط المياه

لقي أكثر من 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، منذ أن ضرب إعصار «دانيال» مناطق من اليونان وتركيا وبلغاريا، هذا الأسبوع، وتسبب في خسائر مادية كبيرة، وفق تقديرات أولية نشرتها وسائل إعلام غربية.

إعصار دانيال يضرب اليونان

ولسوء الحظ فٌقد زوجان نمساويان بسبب إعصار دانيال، الذي يضرب اليونان، حيث جرفت الأمطار الغزيرة المنزل الذي كانا يقيمان فيه لقضاء شهر العسل.

ونقلت «بي بي سي» عن مصادر في خدمات الطوارئ اليونانية أنها تبحث عن الزوجين وعدد آخر من المفقودين، حيث حوصر الناس وسط اليونان على أسطح منازلهم، بعد أن غمرت مياه إعصار دانيال قرى بأكملها في اليونان.

وبسبب إعصار دانيال، شهدت بعض المناطق اليونانية هطول كميات كبيرة من الأمطار، تصل إلى 800 ملم، وهي أكثر من الكمية المعتادة خلال عام كامل، أدت إلى تحول سهل «كارديتسا»، وسط اليونان إلى بحيرة.

إعصار دانيال يغرق قرى وسط اليونان

وتعرضت العديد من القرى المحيطة بمدينة «بالاماس» للغرق وسط مياه الفيضانات، ووجه عمدة المدينة نداء استغاثة لطلب المساعدة، عبر التلفزيون اليوناني، قائلاً إن الناس حوصروا في منازلهم، ويواجهون خطراً محدقاً، بسبب إعصار دانيال.

وذكر عمدة بالاماس، في تصريحات لقناة «سكاي» التلفزيونية أن «الوضع في بالاماس مأساوي، ارتفاع المياه يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، وفي المنزل الذي أنا فيه حالياً، نحن محاصرون في مياه عمقها 1.5 متر على الأقل، والناس محاصرون في منازلهم، وسوف يغرقون».

ومنذ يوم الاثنين، يضرب اعصار دانيال عدة دول، منها اليونان وتركيا وبلغاريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أفراد حتى الآن، وفق ما أوردت شبكة «بي بي سي» البريطانية.