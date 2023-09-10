رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

العاصفة دانيال تصل إلى الإسكندرية غدا.. والمحافظة تتأهب لمواجهتها

كتب:

عبدالعزيز سلامة
10:27 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال - أرشيفية

العاصفة دانيال - أرشيفية

تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا تأثرًا بالعاصفة دانيال التي ضربت اليونان خلال الأيام الماضية، ثم اجتاحت ليبيا، وفي طريقها إلى مصر، حيث يبدأ نشاطها على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من الشمال، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، بالإضافة إلى حدوث نشاط للرياح على بعض المناطق، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موعد وصول العاصفة دانيال إلى الإسكندرية

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الاثنين، تساقط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة ورعدية يوم الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة.

محافظة الإسكدندرية تتأهب لاستقبال العاصفة

وقد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد لتبعات العاصفة دانيال، التي من المتوقع أن تؤثر على البلاد غدًا، وتسبب تقلبات جوية تتمثل في تساقط الأمطار الخفيفة، والمتوسطة، وتصل إلى رعدية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اقرأ المزيد:

العاصفة دانيال تصل إلى القاهرة في هذا التوقيت.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال

عاجل.. العاصفة دانيال تصل بعد ساعات.. «أمطار رعدية على 11 محافظة»

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة بسبب «العاصفة دانيال».. ماذا سيحدث؟

عاجل.. «الأرصاد» تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال.. «سيول ورياح غير مسبوقة»
بقلم عبدالعزيز سلامة