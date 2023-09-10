العاصفة دانيال تصل إلى الإسكندرية غدا.. والمحافظة تتأهب لمواجهتها

تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا تأثرًا بالعاصفة دانيال التي ضربت اليونان خلال الأيام الماضية، ثم اجتاحت ليبيا، وفي طريقها إلى مصر، حيث يبدأ نشاطها على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من الشمال، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، بالإضافة إلى حدوث نشاط للرياح على بعض المناطق، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موعد وصول العاصفة دانيال إلى الإسكندرية

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الاثنين، تساقط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة ورعدية يوم الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة.

محافظة الإسكدندرية تتأهب لاستقبال العاصفة

وقد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد لتبعات العاصفة دانيال، التي من المتوقع أن تؤثر على البلاد غدًا، وتسبب تقلبات جوية تتمثل في تساقط الأمطار الخفيفة، والمتوسطة، وتصل إلى رعدية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.