مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان خالد زكي في الدورة الـ39

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم النجم «خالد زكي» بالدورة الـ39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

تكريم خالد زكي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

جاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.