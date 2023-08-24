خالد زكي: تحية للشركة المتحدة على تنظيم مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

توجه النجم خالد زكي، بالشكر للقائمين على مهرجان الدراما في نسخته الثانية، والذي ينطلق بمدينة العلمين الجديدة، لـ«تكريم الرواد الكبار»، مضيفًا: «أتوجه بتحية شكر وتقدير للشركة المتحدة والقائمين على إدارة المهرجان، ونقابة المهن التمثيلية التي أشرف بانتمائي لها».

زكي: سعيد بتواجدي في هذا المهرجان الراقي

وأضاف «زكي» خلال استضافته على شاشتي «الحياة» و«dmc» وتغطية خاصة لفعاليات مهرجان الدراما: «مهما قلت من كلمات من الصعب التعبير عن سعادتي بتواجدي في هذا المهرجان الراقي، وسعيد بلقاء النخبة المتميزة من الزملاء والحضور».

خالد زكي يوجه الشكر لرئيس المهرجان

وتابع الفنان خالد زكي: «أتوجه بالشكر إلى يحيى الفخراني رئيس المهرجان وللجميع على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل الراقي، واريد أن اقدم تحية حب وتقدير وإعزاز لمصرنا الغالية قيادة وحكومة وشعب، ودعاء من القلب لدوام الاستقرار والنجاح والازدهار».

واستطرد «زكي»، «انتهز هذه المناسبة الجميلة، واتقدم بتحية شكر وامتنان خالصة لأجهزة الدولة على هذا المناخ الرائع من الأمن والأمان الذي نعيشه والذي لا يقدر بثمن، دمتم دائمًا لنا، ودامت لنا جميعًا مصر».