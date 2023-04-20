بخلطة نجاح خالد وشيرين دياب.. تحت الوصاية لـ منى زكي يتصدر محركات البحث

خطف المؤلفان خالد دياب وشيرين دياب الأنظار خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، بتقديمهما واحدًا من أهم المسلسلات التي عرضت خلال السنوات الأخيرة وهو مسلسل تحت الوصاية.

مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي

نجح المسلسل بفضل الخيوط التي نسجها خالد وشيرين في أن يتربع على قمة المشاهدات في الوطن العربي، وأن يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بفضل قصته التي جاءت من الواقع.

الفنانة منى زكي كانت قد كشفت من قبل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن السبب الحقيقي وراء نجاح المسلسل يعود لخالد وشيرين دياب لدورهما الكبير في خلق قصة استطاعت أن تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل تحت الوصاية إخراج محمد شاكر خضير

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكي، ودياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.