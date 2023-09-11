بعد زلزال المغرب المدمر.. هزة أرضية شديدة تضرب العراق

ضربت هزة أرضية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، العراق، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، شعر بها أهالي محافظة كركوك شمال البلاد، دون الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

وكانت السلطات العراقية، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 12 هزة أرضية خلال شهر أغسطس الماضي في البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت العراق وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وقت على مسافة 54 كيلومترا جنوب شرق كركوك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أشارت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إلى أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وشعر بها الأهالي في مناطق عدة من كركوك، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.