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العراق: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات قرب الحدود الإيرانية

كتب:

محمد عزالدين
03:53 ص | الأحد 26 مارس 2023
هزة أرضية

هزة أرضية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية

وذكرت الهيئة - في تقرير مختصر أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية السبت - أنها سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية تبعد 66 كم شمال شرق العمارة مركز محافظة ميسان.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد سجل - في 25 مارس الماضي - هزة أرضية، ضربت العراق، بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

الزلزلال وقع قرب الموصل وبغداد

وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و 17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

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