تقترب الآن من مصر.. العاصفة دانيال تغرق الشوارع وتسقط الشجر في ليبيا

في وقت تترقب مصر وصولها، تعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عقب وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط إلى شرق البلاد، الأحد، مصحوبة برياح شديدة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو عدد من المناطق المنخفضة والساحلية.

وأطلقت العديد من المناطق في ليبيا نداءات استغاثة للسلطات المحلية تطلب فيها المساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من بيوتهم، في وقت سقطت فيه العديد من الأشجار نتيجة قوة العاصفة، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء.

أمطار غزيرة وفيضانات

وفي السياق، انتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر غرق العديد من المناطق السكنية ولا سيما في المنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي انهمرت خلال الساعات الماضية وأدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، ومناطق في محيط مدينة المرج وكذلك مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء ومدينة سوسة.

وغمرت الأمطار الغزيرة والسيول مبنى مركز البيضاء الطبي في مدينة الجبل الأخضر الواقعة في شرقي البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في عدة مناطق منها شحات والمرج وتاكنس وسوسة ومناطق أخرى تقع في شرقي ليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية عن خطة أمنية مشتركة بين قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة عاصفة دانيال المتوسطية التي تمر بليبيا هذه الأيام، ومن ضمن هذه الإجراءات حظر التجول الذي تم فرضه من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 8 صباحاً.

غرق 500 منزل واستغاثات عاجلة

من ناحيته، وجه مدير إدارة الفروع بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية في ليبيا، صلاح القطراني، نداء استغاثة عاجلة بعد غرق عدد من المنازل ومحاصرة العائلات نتيجة العاصفة التي ضربت المنطقة، مخاطباً جميع الجهات المسؤولة والمعنية بمساندتهم، ودعمهم في منطقة «تاكنس ومدور الزيتون»، 127 كيلومتر شرق مدينة بنغازي، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 4 أمتار، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب السواحل الليبية منذ الليلة الماضية.

العاصفة تقترب من مصر

وتستعد مصر في الوقت الحالي، لاستقبال العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية خلال الساعات الماضية، قادمة إليها من اليونان، مخلفة أضرار كبيرة وراءها، نتجت عن وقوع الأمطار الغزيرة والأمطار إلى جانب سرعة الرياح.

ومع رفع درجات الاستعداد في عدد من محافظات مصر، التي يتوقع أن تصل إليها العاصفة دانيال، خلال الساعات القليلة المقبلة، يأتي على رأسها محافظة الإسكندرية، يستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، أبرز ما يخص العاصفة دانيال، حسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

• يتسبب قدوم العاصفة دانيال إلى مصر في حدوث حالة من الاستقرار في الطقس، يصاحبه هطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات والمدن المصرية على مدار الأسبوع الجاري.

• اكتسبت العاصفة دانيال بعض الخصائص الاستوائية، مع أخذها وضع الدوران حول المنخفض، مع شكل العين المغلقة، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت قصير.

• غادرت العاصفة دانيال الأراضي اليونانية خلال الساعات الماضية، مخلفة وراءها أضرارا وخسائر فادحة، بسبب شدة الأمطار التي تسببت في حدوث فيضانات.

مواطن في ضواحي #درنه يتشبث بإحدى الاشجار يصارع من اجل الحياة منتظراً الفرق التي تعمل بأقل الامكانيات و في رقعة كبيره من البلاد #اغيثوا_ليبيا#انقذوا_الشرق_الليبي#ليبيا pic.twitter.com/wDvvnOrMBP — محمد بوشقمة (@boshgma) September 11, 2023

وصفت بالكارثة

• تم وصف تلك العاصفة بـ«الكارثية» من قبل الخبراء في الجيولوجيا التكتونية التطبيقية الديناميكية وإدارة الكوارث والأستاذ بجامعة أثينا، وأنها عبارة عن ظاهرة طبيعية متطرفة تحدث مرة بمرور كل ألف عام، حسب وفقا لإذاعة «ERT» الحكومية اليونانية.

• أكد الخبراء أن تلك العاصفة عبارة عن ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

• تصنف تلك العاصفة على أنها إعصار استوائي.