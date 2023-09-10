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الأرصاد: العاصفة دانيال بمجرد تحركها من ليبيا إلى مصر ستكون منخفضا جويا 

كتب:

حسن سمير
09:16 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال بمجرد تحركها من الأجواء الليبية إلى مصر ستكون منخفضًا جويًا عاديًا على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على المنطقة الغربية والسواحل الشمالية.

من المتوقع انخفاض درجة الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء

وأشار محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه من المتوقع انخفاض درجة الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل وستصل لـ34 درجة، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة سنعيش معه أجواء خريفية من حيث درجة الحرارة، والأمطار ستكون على غرب البلاد.

الأعاصير والفيضانات الكثيرة حول العالم نتيجة التغيرات المناخية

وأوضح محمود شاهين، أن الأعاصير والفيضانات الكثيرة حول العالم نتيجة التغيرات المناخية وهذه الأعاصير أكثر عنفًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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