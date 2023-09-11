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ضبط عامل بتهمة الاتجار في الأدوية المخدرة بالدقي

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:05 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث الدقي تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الدقي بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتمكن المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، من القبض على عامل، 26 عاما، بتهمة الاتجار بالأدوية المخدرة من صنف كيتامين، و26 زجاجة كيتامين هيدروكلوريد.

وأُلقي القبض عليه، وبمواجهته أمام العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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