القبض على 11 متهما أثناء التنقيب عن الآثار في الأقصر

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، له معلومات جنائية) وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله الكائن بذات الناحية.

التنقيب عن الآثار في الأقصر

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته (10 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة وتم العثور على حفرة بقطر 1.5 متر وعمق 2 متر وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.