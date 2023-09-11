القبض على رجل وامرأة بتهمة غريبة.. حاولا تدمير سور الصين العظيم

إتلاف المباني والمعالم التاريخية جريمة يعاقب عليها في كل قانون على مستوى العالم، ومؤخرًا، جرى القبض على رجل وامرأة بجمهورية الصين الشعبية، بتهمة محاولة تحطيم سور الصين العظيم، الذي يعد من أبرز العلامات الأثرية دوليًا، ويقصده الآلاف من الزوار كل عام.

تفاصيل القبض على المتهمين

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، ويدعى «تشنج»، وامرأة تبلغ من العمر 55 عامًا وتدعى «وانج»، بتهمة محاولتهما هدم سور الصين العظيم.

وتظهر الصور التي نشرتها حكومة مقاطعة يويو الصينية، على بعد عدة مئات من الكيلومترات غرب العاصمة بكين، طريقا ترابيا مقطوعا عبر جزء متهدم من سور الصين العظيم، إذ يعتقد أن أجزاء من هذا الجزء الذي حاولوا تخريبه، قد تم تشييدها منذ ما يقرب من 2000 عامًا.

سبب محاولة تدمير المتهمين لسور الصين

وتشير التقارير إلى أن «تشنج» و«وانج» قد شقا الطريق لأنهما كانا يبحثان عن طريق أقصر لتسهيل أعمال البناء التي كانا يقومان بها في البلدات المجاورة من هذا المعلم الأثري، إذ سرعان ما تم ضبطهما، وإبقاءهما رهن الاختجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر، أنه تم البدء في تشييد سور الصين العظيم، بالقرن الـ17 قبل الميلاد، وتم الانتهاء من بناء أشهر أجزائه في عهد أسرة الحاكم «مينج»، التي استمرت في الحكم بين عامي 1368 و1644، وهو أحد المعالم التاريخية الأكثر شهرة وتقديرًا في الصين.

وبعد مرور سنوات عديدة، أصبح الجدار في حالة سيئة إلى حد كبير، حيث سرق القرويون المحليون الكثير من أعماله الحجرية الأصلية، ومن ثم تم إحياء الاهتمام بالجدار كرمز للوطنية ومقاومة الضغوط الخارجية من قبل الحكومة الشيوعية الصينية في منتصف القرن العشرين.