أعمال ابتكارية ومواهب إبداعية في المعرض العلمي لطلاب «شباب الجامعات»

افتتح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فعاليات المعرض العلمي لطلاب الجامعات، على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث شاركت كل جامعة بعدد من مجالات التسابق في مسابقة قصة الخيال العلمي ومسابقة أفضل جهاز ميكاترونك ومسابقة أفضل جهاز ابتكار ومسابقة روبوت البرمجة ومسابقة معرض الابتكارات العلمية والمشروعات الصغيرة ومسابقة أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة بوستر ومسابقة دوري المعلومات العلمية.

أسبوع شباب الجامعات

وكانت الجامعات المشاركة في المعرض هي «القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة، جنوب الوادي، طنطا، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة، قناة السويس، عين شمس، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية، حلوان، دمنهور، أسوان، حلوان الأهلية والسويس والجامعة الروسية، الإسماعيلية الأهلية»، ويتم تحكيم اعمال الطلاب بواسطة أساتذة خبراء متخصصين من جامعة حلوان والجامعات المصرية.

وعقد على هامش المعرض، ندوة عن «التغيرات المناخية.. آثار وحلول»، تضمّنت الحديث عن المسبب الرئيسي لتغير المناخ، وكيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة الإنسان، والأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، وكيف تؤثر التغيرات المناخية على الصحة النفسية للإنسان، وتغير المناخ يهدد حياة الأطفال، واهتمام قطاع الطب الوقائي بالتغيرات المناخية، ومصر وقضية التغيرات المناخية، والاستعدادات الكبرى التي قامت بها دول العالم المتقدم نحو مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وتحدث في الندوة، الدكتور إبراهيم عبدالمجيد حسن جادالله، أستاذ الفسيولوجي وتلوث الهواء بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية للمسائل البيئية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور خالد القاضي، عميد كلية اقتصاد منزلي حلوان.

وتُعقد فعاليات النشاط العلمي تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان رئيس اللجنة العلمية، ومدحت علام، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي ومسؤول التنظيم للجنة العلمية.