عاجل.. «التعليم» تحظر النقاب بين طالبات المدارس.. وقرار مهم بشأن «غطاء الرأس»

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2023-2024.

النقاب ممنوع وغطاء الشعر اختياري

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وأضاف وزير التعليم، أنّ ولي الأمر يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.