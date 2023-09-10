وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «أهلا مدرستي» بمدينة نصر

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض «أهلا مدرستي» الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في مجمع مدارس الملك فهد النموذجي بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

وعقب الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ أقسام المعرض، وتشمل كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي، وأعمال الطلاب المصنوعة من الخشب والأقمشة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة، موجها بإقامة المعرض على مستوى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأثناء تفقد الوزير المعروضات، ناقش الوزير الطلاب وأولياء الأمور حول خامات المستلزمات المدرسية وأسعارها، حيث أشاد أولياء الأمور بجودة الخامات وأسعار المعروضات.

تخفيف العبء عن أولياء الأمور

ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن معرض «أهلًا مدرستي» يهدف إلى المشاركة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم المدرسة المنتجة وإيجاد معارض للمنتجات اليدوية التي يقوم بها الطلاب لتعويد الطالب على ريادة الأعمال.

تحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يعد ترسيخًا لاهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطلاب قيمة احترام العمل المنتج، وتكسبهم المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط، إلى جانب تحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وانتمائه لها.

توفير كل الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

جدير بالذكر أن معرض «أهلا مدرستي» الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد النموذجي بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يضم مختلف الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأدوات ممارسة الأنشطة المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، كما أن بعض هذه المنتجات صُنعت بأيدي الطلاب مثل الحقائب والمقالم المنقوش عليها أسماء الطلاب سواء المصنوعة من الخشب أو الكروشيه أو المكرمية والقماش والخرز، بالإضافة إلى بعض المنتجات المصنوعة من تدوير مخلفات الأقمشة والخيوط والأخشاب.

ويتخلل المعرض 3 ورش عمل للطلاب ورياض الأطفال منها ورشة للخرز، وورشة رياض الأطفال لتدوير الأدوات المدرسية، وورشة عمل لطباعة الاسم والصورة ولوجو المدرسة على التيشيرتات والمقالم.