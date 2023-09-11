«التعليم» تكشف مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الإعدادية.. «حكومي وخاص ودولي»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، مؤكدا أنّ الهدف ترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وإزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، والحد من التنمر والسخرية بين الطلاب.

الزي المدرسي للمرحلة الإعدادية

وأوضح القرار الوزاري، مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الإعدادية «بنات وبنون» للعام الدراسي المقبل 2023-2024، كما يلي.

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره كل مديرية.

- البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.