حادث قطار المنيا.. «التحريات»: الضحايا 3 عمال كانوا عائدين من عملهم

كشفت التحريات الأولية في حادث مصرع 3 أشخاص في حادث قطار المنيا الذي وقع مساء أمس الأحد في منطقة الحبشي، أن الضحايا كانوا عائدين من عملهم في مدينة المنيا، وأثناء عبورهم كوبري محمد بدوي مرورا بالمزلقان صدمهم قطار، ما أسفر عن وفاتهم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

بلاغ بحادث قطار المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بحادث قطار المنيا يتضمن ورود إشارة من مامور مركز شرطة بندر المنيا تفيد أنه أثناء عبور 3 أشخاص لمزلقان شارع محمد بدوي المتاخم لسوق الحبشي وهي منطقة مكتظة بالمارة، وقريبة من مواقف سيارات الأجرة التي تنقل الأهالي إلي قري مركز المنيا، صدمهم القطار ونتج عن ذلك وفاتهم في الحال، وعلى الفور وصلت سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الشرطة حيث جري نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية بشأن حادث قطار المنيا

وأفادت التحريات الأولية حول حادث قطار المنيا أن المتوفيين الثلاثة بينهم اثنين يقيمان في قرية صفط الشرقية غرب مركز المنيا، وأنهما كان عائدين من العمل، وتواصل إدارة البحث الجنائي إجراء التحريات الأولية لكشف ظروف وملابسات الحادث.

وقد تسبب حادث قطار المنيا في حدوث إرتباك مروري في واحدة من أهم المناطق الحيوية المكتظة بالأهالي والمارة في جنوب مدينة المنيا حيث تم غلق المزلقان الذي يربط شرق مدينة المنيا بغربها مرورا بالطريق الزراعي مصر-أسوان لمدة ساعة، حتى رفع آثار الحادث وجمع أشلاء الضحايا الثلاثة، وقد تم تحرير محضرا بالحادث وتباشر النيابة العامة التحقيق.