مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الثانوية.. غطاء الشعر اختياري 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة والدولية للعام الدراسي 2023-2024، وفقاً للقرار الوزاري رقم 176 للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن توحيد الزي المدرسي لطلاب المدارس .

مواصفات الزي المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية

وأوضح وزارة التربية والتعليم، مواصفات الزي المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها للبنات والبنين وهي كالآتي:-

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم

- البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت، بلون الجونلة، وقنا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

غطاء الشعر اختياري

- بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تمّ بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتمّ التحقق من علم ولي الأمر بذلك.