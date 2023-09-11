حزب «الريادة» يعلن دعم الرئيس السيسي في الترشح للانتخابات المقبلة

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لما استطاع أن يحققه على أرض الواقع من إنجازات وتنمية شاملة خلال سنوات معدودة.

وأوضح كمال حسانين، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة، إذ شهدت مصر خلال حقبة العشر سنوات الماضية تطوير شامل لقطاعات الدولة، أبرزها المبادرات الصحية ومبادرات الإسكان الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في علاج عدة مشكلات كانت تواجه المجتمع خلال سنوات طويلة.

إقامة مدن جديدة

وتابع رئيس حزب الريادة، وذلك فضلا عن المشروعات القومية والخاصة بالبنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، أبرزها المشروع القومي للطرق وتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وغزو الصحراء وتحويلها لجنة خضراء بإقامة مدن جديدة بهدف توزيع السكان جغرافيا بشكل مناسب.

واختتم: «كل هذه الأسباب جعلتنا أن نكون أولى الأحزاب دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة».