فعاليات «شباب الجامعات» في حلوان.. ورش عمل لتصنيع الروبوت

نظمت جامعة حلوان خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات، عددًا من ورش العمل بشأن المفاهيم العلمية والتقنية والهندسية الأساسية، وكيفية التفكير بطريقة بصرية، وجعلت المشاركين ينفّذون تصاميم «روبوتات».

أسبوع شباب الجامعات

وخصصت جامعة حلوان، مكانًا لكل جامعة من المشاركات في الفعاليات، لتجميع وبرمجة الروبوتات والتدريب على ملعب المتاهة، تمهيدًا للمسابقة الختامية التي تنافس فيها.

الجامعات المشاركة في الفعاليات

يذكر أنّ الجامعات المشاركة في المسابقة هي: «سوهاج والمنوفية وبورسعيد وأسيوط والإسماعيلية الأهلية وحلوان وبنها والجلالة والسادات وقناة السويس والقاهرة ودمياط والفيوم والمنيا والمنصورة وكفر الشيخ وطنطا وبني سويف أسيوط الأهلية وعين شمس والمنصورة الجديدة والأزهر وجنوب الوادي والتعليم العالي والإسكندرية».

وتُعقد فعاليات النشاط العلمي تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس اللجنة العلمية، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسؤول تنظيم الجنة العلمية.