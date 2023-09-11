السفير هشام بدر: اختيار 18 مشروعا مصريا للعرض في «COP 28»

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ هذا العام شهد التقدم بـ5700 مشروع بما يقرب من 1000 مشروع في كل فرع للمبادرة.

تقييم المشروعات المتقدمة

وأضاف «بدر»: «يتم تقييم المشروعات في كل المحافظات بواسطة مقيمين مصريين ودوليين، حيث يتم الوقوف على مدى تلبيتهم للمعايير الخاصة بالمبادرة مثل توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا والتأثير في المجتمع وإمكانية التوسع فيه وإمكانية الحصول على تمويل من البنك».

عرض 18 مشروعا في COP 28

وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: «الفكرة من المبادرة أن يتم تحقيق ربح لصاحب المشروع حتى تتحقق الاستدامة، والتقييم سيستمر لمدة 10 أعوام، وسيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروعا من كل محافظة، وعرضها على اللجنة الوطنية، وستبدأ الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتقييم هذه المشروعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعا تُعرض في COP 28 التي ستستضيفها الإمارات».