«التخطيط القومي» يختتم فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

اختتم معهد التخطيط القومي، فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023، بمشاركة 40 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، والذي أُقيم خلال الفترة من 7 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2023.

تعزيز قدرات ومهارات نحو 40 مشاركا

وأوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أنّ البرنامج التدريبي تم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات نحو 40 مشاركا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال إكسابهم الخبرات المختلفة في جميع التخصصات، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير الاجتماعي المنشود، مع التركيز على سد الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع العملي.

ونوه رئيس معهد التخطيط القومي في كلمته، بأنّ تطوير الذات بات أمرا حاسما للبقاء في المقدمة وتحقيق الصمود والكفاءة المهنية، محفزا المتدربين على الاهتمام بتطوير أنفسهم من خلال تبني مهارات تحسين الذات والتعليم والتدريب المستمر، وتوسيع المعرفة، إضافة إلى حسن إدارة الوقت وحضور مزيد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية المختلفة.

إطلاق حرية المنافسة

وأكد العربي في كلمته، أهمية التخطيط الجيد ووضع أهداف عملية قابلة للتنفيذ، وتحديد الخطوات الفعلية والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنّ التخطيط ينطوي على العديد من الأنشطة مثل التحليل واتخاذ القرار، وتحديد أفضل المسارات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف، كما لفت إلى أهمية تنظيم وتوجيه ومراقبة مؤشرات أداء هذا الاقتصاد، وإطلاق حرية المنافسة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين مستوى الخدمة، وزيادة قدرة الدولة على رسم الاستراتيجيات من جهة، وإدارة آليات السوق من جهة أخرى.

كتابة المقترحات للمشروعات والتخطيط الإنمائي وإدارة التنمية

يذكر أنّ البرنامج التدريبي تضمن محاور ومجالات متنوعة تتعلق بالتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وكتابة المقترحات للمشروعات، والتخطيط الإنمائي وإدارة التنمية، إضافة إلى إدارة المعرفة والتحول الرقمي، والتنمية البشرية والسياسات الاجتماعية، علاوة على ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.