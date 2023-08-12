«أسماء مجدي» من مبادرة تأهيل الشباب إلى نائب رئيس مدينة بني سويف

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان «أسماء مجدي.. من مبادرة تأهيل الشباب لنائب رئيس مدينة بني سويف»، وذكر التقرير أنه بمشاركة نحو 46 شابا نفذت محافظة بني سويف مبادرة تأهيل وتمكين للشباب على مستوى المحافظة في العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون والإدارة والأمن القومي والتواصل الفعال ومكافحة الفساد والاقتصاد والمسائلة الاجتماعية وإدارة الأزمات، وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية.

نجاح الدكتورة أسماء مجدي من ثمار المبادرة

أضاف التقرير: «نجحت الدكتورة أسماء مجدي في تولي منصب رئيس مركز ومدينة بني سويف، بعد نجاحها في إثبات قدرتها، بعدما اجتازت كل التدريبات ضمن المبادرة، مع تأهيلها، وذلك ضمن رؤية تمكين الشباب بمختلف القطاعات وإثبات جدارتهم».

اختيار أسماء مجدي نائبا لرئيس مجلس مدينة بني سويف

اختتم التقرير: «مراحل متعددة من التدريب والاختبارات والعمل نفذتها أسماء مجدي كمتطوعة، إذ تولت العمل كمتطوع لرئيس الوحدة القروية بقرية بياض العرب، وبعدها مساعد متطوع لرئيس مدينة بني سويف، وبعد إثبات قدرتها على العمل خلال تلك الفترة، جرى نقلها من محل عملها الأصلي للعمل رسميا كنائب رئيس مجلس مدينة بني سويف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية».