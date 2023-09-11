حل أزمة قيد الزمالك وتسجيل 5 لاعبين في فريق اليد (خاص)

وافق الاتحاد المصري لكرة اليد، على قيد 5 لاعبين جدد، في قائمة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بعد سداد جزء من مديونية النادي لصالح اتحاد اللعبة.

اقتراب انتهاء أزمة القيد لفريق كرة اليد بنادي الزمالك

وأكد حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه سيجرى قيد 5 لاعبين جدد اليوم الاثنين، في قائمة الفريق، قبل مواجهة الترسانة بالجولة الرابعة لدوري المحترفين، المحدد لها غدا الثلاثاء.

وقال «عبد الباري»: «جرى سداد 2 مليون جنيه لصالح اتحاد اليد اليوم، وسيجرى سداد باقي المبلغ بعد الانتخابات مباشرةً، اووافق لاتحاد على قيد 5 لاعبين في كل مرحلة سنية».

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