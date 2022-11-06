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أيمن صلاح: أحمد الأحمر قرر الاعتزال دوليا قبل كأس العالم لكرة اليد

كتب:

مصطفى جمال
06:12 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
أحمد الأحمر -صورة أرشيفية

أحمد الأحمر -صورة أرشيفية

أعلن أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أن أحمد الأحمر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، قرر اعتزال اللعب الدولي مع الفراعنة.

وقال  الإعلامي، كريم رمزي عبر شاشة القناة الأولى المصرية، إن أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أكد في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10، أن الأحمر فضل الاعتزال الدولي، للخروج من الباب الكبير، بعد تتويجه بكأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة، وبالتالي فهو لن يشارك مع منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم 2023 المقامة بـ بولندا والسويد. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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