مدرب الزمالك يكشف مصير زيزو وموقف فتوح من التجديد

كشف أحمد مجدي، المدرب المساعد بفريق الزمالك، عن مصير أحمد سيد زيزو مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه، بالإضافة لموقف أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكد أحمد مجدي في تصريحات تلفزيونية أن زيزو سيعود لتدريبات الزمالك بعد نهاية معسكر منتخب مصر، بينما ينتظر فتوح وجود إدارة جديدة لحسم ملف تجديد عقده.

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