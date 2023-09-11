«التعليم» تكشف آخر موعد للتقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

كشفت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، عن آخر موعد للتقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، يوم الأحد 17 سبتمبر، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ذلك تيسيرا على أبنائنا الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفروع الجديدة لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وأضحت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية، عن رابط التقديم للالتحاق بالمدارس بمحافظات قنا وأسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء، والتقديم بالمرحلة الثانية لمدارس WE بمحافظات الإسكندرية والدقهلية والسويس والمنيا بحد أدنى 225 درجة.

وأشارت إلى أنّ مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية هي مدارس ثانوية فنية 3 سنوات بعد الشهادة الإعدادية، الهدف منها إعداد فني تكنولوجيست على أعلى مستوى تقني في مجالات «الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات - البرمجة»، ويحصل الطالب بعد الانتهاء من الدراسة على شهادة الدبلوم الفني المتخصص في التخصص الذي تمت دراسته على مدار سنوات الدراسة وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات we واعتماد دولي من مؤسسة Pearson العالمية شهادات دولية في التخصص.