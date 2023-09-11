محافظ شمال سيناء: نسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على العشوائيات

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنّ الدولة تسعى من أجل الوصول إلى أفضل السبل الممكنة لضبط منظومة البناء، والقضاء على البناء العشوائي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع المنعقد برئاسته، وبحضور اللواء كمال ابو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري المراكز التكنولوجية، إلى أنّ الدولة تبذل جهود كبيرة لضبط منظومة البناء وتجنب العشوائيات.

الهيئة الهندسية هي الجهة المنوطة بالتراخيص

وأشار المحافظ إلى السماح بتوصيل المرافق خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

ولفت المحافظ إلى أنّ المشروعات القومية والمنشآت والمباني الحكومية، معفاة من اشتراطات البناء الجديدة والمطابقات

خطابات لتوصيل المرافق الخاصة بالمواطنين

ووجه المحافظ، مجالس المدن بعدم إعطاء المواطنين خطابات لتوصيل المرافق، مشددا على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، وتذليل العقبات كافة أمامهم، وتسهيل الإجراءات، مؤكدا صدور قانون جديد للتصالح خلال الفترة المقبلة.

بدورهما، استعرض اللواء كمال أبو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق وآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، بما تشمله من ضوابط محددة لاستصدار تراخيص البناء إلى جانب مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على النموذج.