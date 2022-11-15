«هندسة السويس»: منظومة متكاملة لاستخراج تراخيص البناء في أقرب وقت

عقد رئيس جامعة السويس اجتماعًا لمناقشة تيسير وسرعة استخراج تراخيص البناء في أقرب وقت ممكن، بناء على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وجرى الاجتماع في كلية الهندسة بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، والدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، و رؤساء ومنهدسي الأحياء بالمحافظة.

الانتهاء من استخراج تراخيص البناء الجديدة في أسرع وقت

تناول اللقاء بحث كافة السبل من أجل الانتهاء من استخراج تراخيص البناء الجديدة في أسرع وقت وفق رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن، والاستفادة من خبرات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لكى يتم وضع منظومة متكاملة تتمتع بالدقة والمرونة في نفس الوقت.

وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، كلف نقابة المهندسين بعقد لقاء من المهندسين الاستشاريين رؤساء اللجان المختصة بالتصالح في مخالفات البناء والمكلفين بالعمل على مستوى الأحياء وتذليل أي عراقيل أو مشاكل لدفع عجلة العمل للانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين لاستكمال أعمال البناء.