محافظ سوهاج يوافق على مراجعة تراخيص أعمال البناء وحوكمة منظومة العمران

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص

وأكد محافظ سوهاج أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة.

استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين

وناقش «الفقي» مع أعضاء اللجان خلال الاجتماع طلبات استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين، حيث تمت الموافقة على استئناف عدد من التراخيص التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، كما تم مناقشة معوقات باقي التراخيص.

ومن جانبه استعرض أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج جهود اللجنتين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه جاري استئناف كافة التراخيص في وقت قريب، كما قامت لجنة الحوكمة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.