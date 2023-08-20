«تعليم شمال سيناء»: لا شكاوى لطلاب الثانوية العامة من امتحانات اليوم

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انتهاء اليوم الثاني لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مراكز المحافظة، دون شكاوى من الطلاب الذي أدوا امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والوطنية.

6 طلاب في الفترة الأولى لامتحانات الثانوية العامة

وذكرت مديرية التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الفترة الأولى 6 طلاب، بينما بلغ عدد الطلاب في الفترة الثانية 63 طالبا.

وترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي، وذلك لليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشمال سيناء.

توفير احتياجات الطلبة ومراقبي الامتحانات

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء قد وجه بتذليل جميع العقبات أمام الطلبة ومراقبي الامتحانات، وتوفير سبل الراحة بجميع اللجان وتوفير المياه والكهرباء، ليتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل وجه.