توقعات الذهب خلال الأيام المقبلة.. خبير يوضح

يتساءل العديد من المواطنين عن توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة، وهل من الأفضل الشراء أم البيع؟، وهل سيحقق البيع في الفترة الحالية مكاسب أم لا؟، وهل ستشهد الفترة المقبلة ارتفاع أم انخفاض في الأسعار؟.

أسباب استقرار الذهب حاليا

وقال حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، إنّ أسعار الذهب مستقرة خلال الفترة الحالية بسبب حالة الترقب الكبيرة في السوق لأي قرارات اقتصادية قد تؤثر على سعره سواء بالرفع أو الخفض.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الطلب على الذهب في الوقت الحالي مستقر، ما سبب استقرار الأسعار، مع انتظار المواطنين لتوقعات الذهب بأي انخفاض جديد لشراء الذهب.

وأشار العجمي إلى أنّه يصعب التأكد من توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنّ هناك أكثر من سيناريو قد يحدث وقد يؤثر على الذهب بشكل مختلف سواء بارتفاع السعر او انخفاضه.

وتشير توقعات الذهب الأيام المقبلة، إلى إمكانية انخفاض السعر حال استقرار الطلب، وقد تسجل 2130 جنيها للجرام عيار 21.