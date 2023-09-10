نصائح لاختيار ذهب بمصنعية منخفضة الثمن.. بينها «السؤال عن اسم المصنع»

عندما يتجه أي شخص لشراء الذهب والمشغولات الذهبية في الوقت الحالي، يتفاجأ بمبلغ يُضاف إلى سعر الجرام، ما يمثل زيادة في السعر، وعند السؤال يكون الرد عليه أنّها قيمة المصنعية والضريبة والدمغة وغيرها، هي مبالغ يتم إضافتها في الطبيعي على سعر الجرام، ولكن تعتبر المصنعية هي المبلغ الأكبر في جميع هذه المصاريف.

أسباب اختلاف مصنعية الذهب

وتختلف مصنعية الذهب من شركة لأخرى ومن مشغول لآخر، ولكن هناك بعض المشغولات يمكن شراؤها واختيار أن تكون مصنعيتها مختلفة، وهو ما أوضحه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال نجيب لـ«الوطن»، إنّ هناك بعض المشغولات تنخفض قيمة مصنعيتها مقارنة بنظيرتها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز النقاط التي تمكن أي مشتري للذهب من اختيار الذهب بمصنعية منخفضة حتى لا يتكلف مبلغا كبيرا.

نصائح لاختيار ذهب بمصنعية منخفضة

- الذهب المستعمل، تنخفض قيمة المصنعية فيه بشكل كبير مقارنة بالمصنعية للمشغولات الجديدة.

- قبل الشراء يجب معرفة هل تم تصنيع المشغول من قبل مصنع أم ورشة؟، لأن سعر المصنعية في الورشة يكون أغلى من المصنع.

- هل يحتوي المشغول على شغل وتشكيل يدوي، أم تم تشكيله بواسطة اصطمبات في المصنع؟، علما بأنّ اليدوي أغلى من الجاهز.

- معرفة اسم المصنع، فهناك بعض الشركات والمصانع الكبرى تضيف إلى سعر الذهب قيمة تكاليف الإعلانات التي تروج بها منتجاتها.

وأوضح نجيب أنّ المصنعية يتم فرضها على كل جرام وليس على المشغول ككل.