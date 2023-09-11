أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023.. بكم عيار 18؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023 استقرارا كبيرا، دون أي تحرك خلال بدء التعاملات اليومية، حيث شهدت منذ بداية سبتمبر الحالي تراجعات بسيطة، وصفها العديد من خبراء الذهب بـ«الضعيفة»، و«غير المؤثرة»، إذ جاءت الانخفاضات بقيمة 20 جنيها خلال أسبوع.

ويبحث كثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023 في مصر، والتي تشهد استقرارا في التعاملات الصباحية، وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، إذ سجل عيار 21 مبلغ 2200 جنيه للجرام، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-9-2023 في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، وبينها الجنيه الذهب، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الذهب في مصر منذ تعاملات أمس بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، استقرارًا خلال بداية التعاملات، وسجل 2200 جنيه للشراء، وهذا السعر قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصة الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2514 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات الصباحية 1886 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهبوب

وجاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و600 جنيه.