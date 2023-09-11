سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين داخل السوق المصرية، لما يتميز به من العديد من المميزات، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 2514 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 2200 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 1886 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1467 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2305 جنيها للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17600 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.