«ثأر منسي ينتظر الأهلي».. 4 معلومات عن اتحاد العاصمة قبل السوبر الإفريقي

كعادته ينهي الأهلي بطولة استعدادًا لأخرى، لذلك عليه الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، المقرر يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في موسم الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

من هو اتحاد العاصمة منافس الأهلي في السوبر الأفريقي؟

اتحاد العاصمة رغم عدم امتلاكه تاريخًا طويلًا في السوبر الأفريقي، إلا أنه يعد منافسًا شرسًا للأهلي، خاصة أنه منتش بعدما ذاق طعم البطولة الأفريقية، ويرغب في إضافة المزيد من الانتصارات في سجله القاري، وذلك رغم الفروق الكبيرة بينه والمارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

بالوقوف على بعد مسافة واحدة من الفريقين، ستجد أن التفاوت في القيمة السوقية بين الطرفين كبير جدًا، إذ تبلغ قيمة لاعبي الفريق الجزائري 9.6 مليون يورو، مقابل 29 مليون يورو لمنافسه الأهلي، لكن يتساوى الثنائي في معدل الأعمار الذي يبلغ 25.8 عامًا لكليهما.

ويتصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي قائمة الأعلى قيمة سوقية في الأهلي، مقاب 4.5 مليون يورو، فيما يقف زين الدين بالعايد نجم اتحاد جدة في قمة الترتيب داخل اتحاد العاصمة، بقيمة سوقية تصل إلى مليون يورو.

مدرب اتحاد العاصمة وثأر قديم مع الأهلي

ثأر من نوع خاص في انتظار الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة بقيادة عبدالحق بت شيخة مدرب الفريق، الذي يملك في سجله بالكامل مباراة وحيدة أمام المارد الأحمر، عندما كان مدربًا لشباب بلوزداد الجزائري، لكن الحظ لم يحالفه حينها لتخطي عقبة وحش أفريقيا، ليخسر بهدف نظيف.

الأهلي سيكون على موعد مع اتحاد العاصمة، من أجل حصد اللقب الأول في الموسم الجديد، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، فيما ينتظر الفريق الجزائري أيضًا التتويج بالسوبر الأفريقي الأول في تاريخه، لذلك يملك التحديات الأكبر في المعركة المرتقبة.

اتحاد العاصمة حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الانتصار على يانج أفريكانز، في المباراة النهائية من البطولة القارية، ليصبح على موعد مع كتابة تاريخًا جديدًا بحصد لقب السوبر للمرة الأولى.