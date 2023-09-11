الأزمات تحاصر اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي.. ضربة ثلاثية ورحلة شاقة

4 أيام وستكون جماهير الأهلي، على موعد مع معانقة بطولة جديدة، حال تحقيق فريقها الفوز في المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب السوبر الأفريقي، المقرر أن تستضيفها مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، الجمعة المقبل.

أزمات عديدة طاردت الفريق الجزائري قبل مواجهة الأهلي، ترجح كفة نادي القرن الأفريقي في إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.

الإصابات تضرب اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي

اتحاد العاصمة الذي يخوض السوبر الأفريقي بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية في نسخته الماضية، تلقى ضربة موجعة، خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره شبيبة الساورة، بعد سقوط اثنين من لاعبيه الأساسيين في فخ الإصابة.

وبحسب صحيفة «Competition» الجزائرية، فإن عبدالحق بن شيخة المدير الفني للفريق وجد نفسه في ورطة، بعد إصابة مدافع الفريق الأساسي آدم عليلات بالتواء في الكاحل، فضلا عن شكوى لاعب الوسط أسامة شيتا من آلام في الركبة، ما يهدد لحاقهما بمواجهة الأهلي، في ظل إصابة مهاجمه أمين بوزيان الذي يغيب عن اللقاء.

رحلة جوية شاقة لفريق اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي

لم تكن الإصابات هي الأزمة الوحيدة التي تواجه اتحاد العاصمة، قبل مواجهة المارد الأحمر على اللقب القاري، بل شهدت الساعات الماضية هجوما لاذعا على إدارة النادي بسبب رحلة الطيران الشاقة للفريق.

وبحسب تقارير صحفية جزائري، فإن سياسة التقشف التي تتبعها إدارة اتحاد العاصمة، ستلقي بظلالها على مواجهة السوبر الأفريقي، بعد قرار الإدارة بسفر الفريق إلى السعودية على متن رحلة عادية، بعكس الأهلي الذي سيطير إلى المملكة على متن طائرة خاصة.

الرحلة التي ستنقل الفريق انطلاقا من الجزائر اليوم الاثنين، ستقف «ترانزيت» بالعاصمة القطرية الدوحة لمدة ساعتين، قبل أن تتجه في رحلة جوية أخرى إلى السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الطائف السعودية المباراة التي تجمع الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل.