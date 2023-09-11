«الداخلية» تضبط 283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (283) قضية مخدرات، (130) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (69537) حكم قضائى متنوع

فى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (283) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (305) متهم.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (130 قطعة سلاح نارى بحوزة 98 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(6) بنادق آلية . (15) بندقية خرطوش . (2) طبنجة (107) فرد محلى  (215) طلقة مختلفة الأعيرة . (10) خزينة متنوعة .

ضبط (156) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (69537) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (286) حكم جناية. (22064) حكم حبس جزئى. (3793) حكم حبس مستأنف. (34087) حكم غرامة. (9307) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (8 متهمين) إرتكبوا (21) حادث متنوع.  فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط (14) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (260) دراجة نارية مخالفة.