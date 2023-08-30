القبض على «إمبراطورة الهيروين» في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة الكائنة بمنطقة زراعية حدودية ما بين دائرتى مركزى شرطة (الخانكة – شبين القناطر بالقليوبية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ضبط

وقد أسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها (22 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 6,600 كيلو– كمية لمخدر الحشيش – سلاح نارى وطلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى).

وتم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – مبلغ مالى)، ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – سيارة – سلاح أبيض –ميزان حساس - مبلغ مالى).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش و 4 طلقات نارية – ميزان حساس - مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – سيارة – سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى).

وقام رجال الشرطة بضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس). وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,400,000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.