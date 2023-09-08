ضبط 190 كيلو «حشيش وبانجو» في حملة أمنية بالفيوم

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية بمنطقة دلة بالفيوم والمناطق المجاورة، لضبط حائزي المواد الخدرة أسفرت جهودها عن ضبط 79 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 52.900 كيلوجرام، و كمية من مخدر البانجو وزنت 140.950 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1.950 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 7.660 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1.735 كيلوجرام، و3350 قرصا مخدرا واتخذت الإجراءات القانونية.