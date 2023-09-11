عاجل.. للمرة الأولى منذ أيام.. انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم في منتصف التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات مرة أخرى، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2195 جنيها، مقابل 2200 جنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2509 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2195 جنيها، وعيار 18 بسعر 1881 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و560 جنيها.