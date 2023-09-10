سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأحد.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها في بداية التعاملات الصباحية، حيث جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، عند مستوى 2200 جنيه، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وجاء سعر الذهب اليوم الأحد 10-9-2023 في مصر، مستقرًا، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءًا، سجل 2514 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وسعر الذهب عيار 21، بـ2200 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 18، بـ1886 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر عيار 14 جاء بـ1467 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1257 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ويأتي سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-9-2023 في التعاملات المسائية، بـ17600 جنيه، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1919 دولارًا أمريكيًا.