في عيد ميلاد خالد النبوي.. تفاصيل أول لقاء جمعه بأحمد زكي: «الولد ده رائع»

مشوار فني طويل، قطعه الفنان خالد النبوي، على مدار الثلاثة عقود الماضية، حقق خلالها نجاحات كثيرة، في السينما والتليفزيون، وتجاوزت شعبيته أرجاء الوطن العربي، إذ يُعد واحدا من أبرز الفنانين الذي يضعون الجمهور نصب أعينهم، خلال اختيار أعمالهم، لذا يحظى باحترام وثقة مُحبيه.

خالد النبوي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ57، اليوم الثلاثاء، تعاون مع كبار المُمثلين والمخرجين، منذ شبابه، وكانوا جزءًا من رحلة البدايات التي قطعها نحو مسار النجومية، لعل من أبرز هؤلاء، المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي تعاون معه في فيلم «المهاجر» إنتاج عام 1994.

حكاية فيلم «المهاجر»

وفي حوارٍ تليفزيوني سابق، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها الشهير «صاحبة السعادة» الذي يُعرض عبر قناة «dmc»، كشف الفنان خالد النبوي، كواليس لقاءه الأول مع الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مرحلة التحضير لتصوير فيلم «المهاجر»، قائلًا: «مرة أستاذ يوسف شاهين، أخدني نروح نقعد مع أحمد زكي شوية، وكان وقتها مقيم في أحد الفنادق بوسط القاهرة، وهذا اللقاء امتد لأكثر من 5 ساعات تقريبًا».

وأضاف «أول ما أحمد زكي، شافني، أثنى على موهبتي الفنية، وقال بحماس شديد ليوسف شاهين: يا جو.. الولد ده رائع جدًا وممثل هايل.. واستكمل حديثه لي: أنا كلمت محفوظ عبد الرحمن عنك، لأني شوفتك في مسلسل بوابة الحلواني.. ولما عرفت أنك تخرجت من المعهد انبسطت جدًا».

جلسة جمعت النبوي بـ أحمد زكي

وتابع خالد النبوي، «هذا اللقاء استمر أكثر من 5 ساعات، حيث تناقش أحمد زكي ويوسف شاهين، في موضوعات كثيرة جدًا، وأنا كنت أجلس مستمع لهما، نفسي مرة أقعد أكتبه الفترة الجاية.. وهعمل كده إنّ شاء الله لإن دي رغبة جوايا.. خصوصًا إني مسجل حاجات فيه كتير».

واستكمل خالد النبوي، حديثه مع إسعاد يونس، قائلًا: «لما اتعرض فيلم المهاجر، لاقيت يوسف شاهين بيكلمني، بيقولي: الأستاذ أحمد زكي راح شاف الفيلم، وهو معايا هنا دلوقتي وعاوز يشوفك.. روحت لهم طبعًا في أحد المطاعم وقت الغداء.. وقعدنا كتير أوي، وكنت بسمع لهم.. الاتنين كانوا بيتكلموا كتير جدًا.. وحاجات تموت من الضحك».